ERDEN TİMUR: ICARDİ'NİN POSTERİNİ EVİME ASTIM

"Icardi'nin posterini evime ve iş yerine astım. Sürekli bakıyorum. Kimseye umut vadetmek istemem. Çok ciddi teklifler var Suudi Arabistan'dan. Devlet her kulübe 1'er milyar fon veriyor. Her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. İcardi için 15-20 gün görüştük. Süreç kolay değil."