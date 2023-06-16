Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:53
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
14:56
Son dakika haberleri: Galatasaray'a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyon tamamlayan ve bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan Mauro İcardi'nin transferi için bastıran Galatasaray'a kötü haber geldi. Suudi Arabistan takımlarının yıldızlara çılgın rakamlarla transfer teklifleri sonrası İcardi için de harekete geçildi. İddiaya göre, İcardi için bir Suudi takımının çılgın teklif sundu yönünde... İşte son dakika haberinin detayları...