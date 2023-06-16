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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 14:56

Son dakika haberleri: Galatasaray'a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyon tamamlayan ve bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan Mauro İcardi'nin transferi için bastıran Galatasaray'a kötü haber geldi. Suudi Arabistan takımlarının yıldızlara çılgın rakamlarla transfer teklifleri sonrası İcardi için de harekete geçildi. İddiaya göre, İcardi için bir Suudi takımının çılgın teklif sundu yönünde... İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi alan sarı-kırmızılı kurmaylar, iddiasını artıracak bir kadro için kolları sıvadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...

Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro derinliği olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer için vites arttırdı.

MOHAMED GİTTİ FORVET KALMADI!

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, kiralık oynattığı Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonunu kullandı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...

ERDEN TİMUR: ICARDİ'NİN POSTERİNİ EVİME ASTIM

"Icardi'nin posterini evime ve iş yerine astım. Sürekli bakıyorum. Kimseye umut vadetmek istemem. Çok ciddi teklifler var Suudi Arabistan'dan. Devlet her kulübe 1'er milyar fon veriyor. Her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. İcardi için 15-20 gün görüştük. Süreç kolay değil."

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...

Bu sezon Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonluğun en büyük aktörü olmayı başaran Mauro İcardi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği haber ise Arjantinli yıldızın yeniden takıma getirilmesi. Fakat taraftara kötü haber geldi. İcardi'nin transferinde Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

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