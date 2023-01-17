Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:31
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
12:31
Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Galatasaray üst üste 8. galibiyetini aldı ve puan farkını 4'e çıkardı. Kadrosuna birçok yıldızı katan sarı-kırmızılı takım yeni hamleler için kolları sıvarken, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun transferinde taraftarı üzecek bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...