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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 12:31

Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Galatasaray üst üste 8. galibiyetini aldı ve puan farkını 4'e çıkardı. Kadrosuna birçok yıldızı katan sarı-kırmızılı takım yeni hamleler için kolları sıvarken, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun transferinde taraftarı üzecek bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...

Süper Lig'de 8 maç üst üste kazanan Galatasaray'da moraller yerindeyken, ara transfer dönemine de hızlı girmek istiyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok dünya yıldızını katan Cimbom'da hedef yeni takviyeler...

Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...

Ara transfer döneminde ilk hamlesini yapmak isteyen Okan Buruk, sol bek mevkiine Sivasspor'dan Uğur Çiftçi hamlesini yaptı. Deneyimli sol bekin kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...

GALATASARAY'DAN STOPERE MEHMET YEŞİL HAMLESİ

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, stoper bölgesine İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil'i transfer etmek istiyor. Süper Lig'de 42 puanla sezonun ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...

Sol bek, stoper ve santrfor bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, stoper transferi için Mehmet Yeşil'in durumunu yakından takip ediyor. Yerli oyuncu anlamında kadroda çok fazla alternatifi bulunmayan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Mehmet Yeşil için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a transferde kötü haber! Taraftarı üzen gelişme...

PAS ARASINDA İKİNCİ SIRADA

Veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Mehmet Yeşil, pas arasında Süper Lig'de stoper oyuncuları arasında 2'nci sırada yer alıyor. Yeşil, maç başına yaptığı 9.05 pas arası ile bu parametrede Adi Mehremic'in ardından 2'nci sırada bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde başarılı defansif aksiyon parametresinde de maç başına 15.86 ile 5'inci sırada kendisine yer bulmuş durumda.

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