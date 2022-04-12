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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…
Giriş Tarihi: 12.04.2022 21:34 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 21:36

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de sezona büyük umutlarla girmişti. Fatih Terim yönetiminde birçok yeni transferle birlikte başlayan sarı-kırmızılı takım, sezon içerisinde yaşadığı birçok olumsuz durumla birlikte dibi gördü. Bu süreçte Galatasaray'da bireysel olarak performanslarını yükselten isimler, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir seçim dönemine girilen Galatasaray'da, 2 futbolcunun satılacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona umutlu bir başlangıç yapmıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…

Yaz transfer döneminde birden fazla transferle yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray, genç oyuncuları kadrosuna kattı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…

Bu genç oyuncularla UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir dönem geçiren Galatasaray, Süper Lig'de dibe vurdu.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilen Fatih Terim, yerini Domenec Torrent'e bıraktı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…

Domenec Torrent ise Galatasaray'da gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası oldu.

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