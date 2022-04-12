Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de sezona büyük umutlarla girmişti. Fatih Terim yönetiminde birçok yeni transferle birlikte başlayan sarı-kırmızılı takım, sezon içerisinde yaşadığı birçok olumsuz durumla birlikte dibi gördü. Bu süreçte Galatasaray'da bireysel olarak performanslarını yükselten isimler, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir seçim dönemine girilen Galatasaray'da, 2 futbolcunun satılacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…