Giriş Tarihi: 12.04.2022 21:34 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 21:36

Son dakika haberleri: Galatasaray’da 2 yıldız birden gönderiliyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de sezona büyük umutlarla girmişti. Fatih Terim yönetiminde birçok yeni transferle birlikte başlayan sarı-kırmızılı takım, sezon içerisinde yaşadığı birçok olumsuz durumla birlikte dibi gördü. Bu süreçte Galatasaray'da bireysel olarak performanslarını yükselten isimler, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bir seçim dönemine girilen Galatasaray'da, 2 futbolcunun satılacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…