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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…
Giriş Tarihi: 22.07.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 07:31

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşamak isteyen Aslan, transferde de dikkatli adımlar atıyor. Orta saha ve sağ bek bölgesine yapılacak takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. İtalyan basını, Galatasaray'da beklenmedik bir ismin ayrılabileceğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon ulaşılması zor bir rekora imza atarak 102 puan toplayan Galatasaray, üst üste ikinci kez şampiyon olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başarılı bir dönemden geçen Aslan, önümüzdeki sezonda da aynı başarıları tekrar etmek istiyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…

Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ilk 11'in temel taşlarını da bozmaktan yana değil.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…

Kadronun iskeletini koruyarak yalnızca birkaç takviye yapacak olan Galatasaray, şu ana kadar Michy Batshuayi ile resmi sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…

Sağ bek ve orta saha transferleri için çalışmalar devam ederken Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, flaş açıklamalarda bulundu.

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