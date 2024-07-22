Giriş Tarihi: 22.07.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
07:31
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da beklenmedik ayrılığı duyurdular! Okan Buruk’un gözbebeği sürpriz takıma gidiyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşamak isteyen Aslan, transferde de dikkatli adımlar atıyor. Orta saha ve sağ bek bölgesine yapılacak takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. İtalyan basını, Galatasaray'da beklenmedik bir ismin ayrılabileceğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…