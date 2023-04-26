Giriş Tarihi: 26.04.2023 13:43
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
13:50
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray bu hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, yeni sezonda takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un şampiyon olması halinde takımdan göndereceği oyuncular belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...