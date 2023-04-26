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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 13:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray bu hafta ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, yeni sezonda takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un şampiyon olması halinde takımdan göndereceği oyuncular belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...

Spor Toto Süper Lig'inde derbi heyecanı başladı. Beşiktaş, Pazar günü evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımın da hedefi 3 puan olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım kadorsuna Mertens, Icardi, Oliveira, Torreira ve son olarak Zaniolo gibi dünya yıldızlarını katmıştı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...

GÖNDERİLECEK İSİMLER NETLEŞMEYE BAŞLADI

Sezonun en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Cimbom'da yeni sezon için kadro yapılanması adına transfer hareketliliği yaşanırken, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...

YENİ TRANSFERLER İÇİN YER AÇILACAK

Yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda takımı daha güçlendirmek adına transfer çalışmaları yaparken, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayıracak ve yeni transferler için yer açacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da biletler kesildi! Okan Buruk resmen kapıyı gösterdi...

Fotomaç'ın haberine göre, bu doğrultuda adımlarını atan teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncuları belirledi. İşte o oyuncular...

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