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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…
Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 13:42

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, son olarak Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. 75 puana ulaşarak şampiyonluk yolundaki en iddialı takım olan sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens için de karar verildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı dünya yıldızının önümüzdeki dönemde takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…

Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yolundaki yürüyüşüne devam eden Aslan, son olarak Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…

Zorlu mücadeleden Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 galip gelen Galatasaray, puanını 75'e çıkardı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…

Fenerbahçe'nin 2 puan farkla önünde yer alan sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens için de flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…

SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a transfer olan ve ilk sezonunda gönülleri fetheden Dries Mertens, ilerleyen yaşına rağmen etkileyici performansını sürdürdü.

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