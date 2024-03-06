Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
13:42
Son dakika haberleri: Galatasaray’da Dries Mertens için karar verildi! Yapılacak teklif belli oldu…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, son olarak Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. 75 puana ulaşarak şampiyonluk yolundaki en iddialı takım olan sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens için de karar verildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı dünya yıldızının önümüzdeki dönemde takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. İşte son dakika haberinin detayları…