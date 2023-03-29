'FENERBAHÇE TEKLİF ETTİ, ZANİOLO'YU ALAMADI'

Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık. Fenerbahçe teklif etti, Zaniolo'yu alamadı. Fenerbahçe, bizden çok daha fazla para verdi. Biz oyuncuyu zaten ikna etmiştik, oyuncu bizde oynamak istedi.