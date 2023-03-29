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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'da flaş ayrılık! Lucas Torreira'nın yeni takımını resmen duyurdular...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:23

Son dakika haberleri: Galatasaray'da flaş ayrılık! Lucas Torreira'nın yeni takımını resmen duyurdular...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Okan Buruk yönetiminde ligdeki liderdiğini devam ettiren Galatasaray, yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Icardi ve Zaniolo transferlerinden sonra sarı-kırmızılı takımda şok bir ayrılık gerçekleşiyor. Takımın yıldız oyuncularından biri olan Lucas Torreira'nın yeni takımını yazdılar. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da flaş ayrılık! Lucas Torreira’nın yeni takımını resmen duyurdular...

Spor Toto Süper Ligi'nde liderliği devam ettiren Galatasaray, bu hafta ligin formda takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılı takımda hedef 3 puan.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da flaş ayrılık! Lucas Torreira’nın yeni takımını resmen duyurdular...

Bu sezon yaptığı flaş transferler adından söz ettiren Galatasaray, son olarak dünya yıldızı Nicolo Zaniolo transferiyle gündeme geldi. Dün, Zaniolo transferiyle ilgili açıklamalar yapana Erden Timur, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da flaş ayrılık! Lucas Torreira’nın yeni takımını resmen duyurdular...

'BONUSLAR TOPLANIRSA 30 MİLYON EURO OLUYOR'

"Zaniolo'nun sözleşmesindeki bonuslar... 526 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsak, Zaniolo'nun da bu maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus. Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi...

Son dakika haberleri: Galatasaray’da flaş ayrılık! Lucas Torreira’nın yeni takımını resmen duyurdular...

Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık."

Son dakika haberleri: Galatasaray’da flaş ayrılık! Lucas Torreira’nın yeni takımını resmen duyurdular...

'FENERBAHÇE TEKLİF ETTİ, ZANİOLO'YU ALAMADI'

Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık. Fenerbahçe teklif etti, Zaniolo'yu alamadı. Fenerbahçe, bizden çok daha fazla para verdi. Biz oyuncuyu zaten ikna etmiştik, oyuncu bizde oynamak istedi.

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