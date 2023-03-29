Giriş Tarihi: 29.03.2023 13:01
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
14:23
Son dakika haberleri: Galatasaray'da flaş ayrılık! Lucas Torreira'nın yeni takımını resmen duyurdular...
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Okan Buruk yönetiminde ligdeki liderdiğini devam ettiren Galatasaray, yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Icardi ve Zaniolo transferlerinden sonra sarı-kırmızılı takımda şok bir ayrılık gerçekleşiyor. Takımın yıldız oyuncularından biri olan Lucas Torreira'nın yeni takımını yazdılar. İşte tüm detaylar...