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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 11:14

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...

Son dakika haberi: Lider Galatasaray, bugün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde cumartesi günü Sivasspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Gözünü şampiyonluğa diken Cimbom'da Nicolo Zaniolo planları suya düştü. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Zaniolo, İstanbulspor maçında kırmızı kart gördükten sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Oyuncuyu satmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim transferde kabusu yaşıyor. İşte flaş Zaniolo gelişmesi...

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...

Ligde İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, adım adım şampiyonluğa doğru ilerliyor. Bugün, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında puan kaybetmesini bekleyen sarı-kırmızılı takım, cumartesi günü Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...

Maç fazlasıyla puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takımda moraller yerindeyken, yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun transferinde kabusu yaşayabilir.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...

G.SARAY PRİMLER ÖDENDİ

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmiş ve Dursun Özbek de söz vermişti. Özbek, kritik İstanbul deplasmanı öncesi sözünü tuttu ve takıma 20 milyon TL ödeme yapıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...

BİR PRİM SÖZÜ DAHA

Moralli çıkılan İstanbulspor maçını 2- 0 kazanan sarı- kırmızılı oyuncuları yine ilk olarak Özbek tebrik etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi. Sivasspor karşılaşması öncesinde primler hesaplara yatırılacak.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...

ICARDI TEK BAŞINA 16 PUAN

İstanbulspor'a duble yapan Mauro İcardi, Süper Lig'de 17 gole ulaştı. 7 asisti bulunan Arjantinli yıldız, ligde toplam 1621 dakika sahada kaldı ve ortalama 67 dakikada bir skora direkt etki etti.

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