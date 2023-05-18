Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
11:14
Son dakika haberleri: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo planı suya düştü! Aklını kaybetti...
Son dakika haberi: Lider Galatasaray, bugün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde cumartesi günü Sivasspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Gözünü şampiyonluğa diken Cimbom'da Nicolo Zaniolo planları suya düştü. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Zaniolo, İstanbulspor maçında kırmızı kart gördükten sinirli bir şekilde soyunma odasına gitti. Oyuncuyu satmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim transferde kabusu yaşıyor. İşte flaş Zaniolo gelişmesi...