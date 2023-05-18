BİR PRİM SÖZÜ DAHA

Moralli çıkılan İstanbulspor maçını 2- 0 kazanan sarı- kırmızılı oyuncuları yine ilk olarak Özbek tebrik etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray Başkanı, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi. Sivasspor karşılaşması öncesinde primler hesaplara yatırılacak.