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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca... 
Giriş Tarihi: 21.07.2024 00:34 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 00:36

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Wendel ve Doue transferlerinde sona yaklaşan Aslan, bu iki ismi de bir türlü İstanbul'a getiremedi. Bu sırada yurt dışında sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaraylı taraftarların geçtiğimiz sezon tabiri caizse yangın çıkardığı oyuncu, bir kez daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Son dakika haberleri... Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşarak armasına beşinci yıldızı takmak isteyen Aslan, flaş gelişmeler yaşıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Avusturya'daki hazırlık kampının ilk etabını başarıyla tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, transferde hareketli günler geçiriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen yönetim, orta saha oyuncusu Wendel ve sağ bek oyuncusu Doue isimlerine yoğunlaşmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da taraftarı çıldırtan isim yine gündeme geldi! Wendel transferi olmayınca...

İki transferde de bitime yakın olan Galatasaray, son pürüzleri bir türlü çözemedi ve uzun süredir devam eden transfer görüşmeleri henüz sona ermedi.

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