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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…
Giriş Tarihi: 02.06.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 18:32

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Ligde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürerek büyük bir başarı elde eden sarı-kırmızılılar, bu gelecek sezon da şampiyon olarak armasına beşinci yıldızı takmak istiyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha, bir taraftara verdiği yanıtla sarı-kırmızılı ekipte kriz yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz yaz transfer dönemine oldukça hareketli giren Galatasaray, birçok dünya yıldızını kadrosuna kattı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…

Bu yıldızlar arasında Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi futbolcular yer aldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…

Ancak Galatasaray, yıldızlarla dolu kadrosundan beklediğini alamadı ve yine geçtiğimiz sezonun ilk 11'ine dönmek zorunda kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…

Ndombele, Zaha ve Ziyech, sezonun büyük bir bölümünde yedek kalırken bu isimlerin Galatasaray'a maliyeti de ağır oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…

Her şeye rağmen üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılılarda bu durum gündem olmadı ve şampiyonluk doyasıya kutlandı.

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