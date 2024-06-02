Giriş Tarihi: 02.06.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
18:32
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray’da Wilfried Zaha krizi! Okan Buruk için söylediği sözler olay yarattı: Okan Buruk…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Ligde üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürerek büyük bir başarı elde eden sarı-kırmızılılar, bu gelecek sezon da şampiyon olarak armasına beşinci yıldızı takmak istiyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha, bir taraftara verdiği yanıtla sarı-kırmızılı ekipte kriz yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…