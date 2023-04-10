Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:12
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
15:15
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur'un planı...
Son dakika transfer haberleri: Spor toto Süper Ligi'nde liderliğini devam ettiren ve haftayı BAY geçen Galatasaray, cuma günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı camia durmak bilmiyor. Erden Timur önderliğinde transfer adımlarını atan Cimbom, 3 yıldız ismi kadrosuna katmak için hamlesini yapıyor. İşte tüm detaylar...