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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur'un planı...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 15:15

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur'un planı...

Son dakika transfer haberleri: Spor toto Süper Ligi'nde liderliğini devam ettiren ve haftayı BAY geçen Galatasaray, cuma günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılı camia durmak bilmiyor. Erden Timur önderliğinde transfer adımlarını atan Cimbom, 3 yıldız ismi kadrosuna katmak için hamlesini yapıyor. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur’un planı...

Spor Toto Süper Ligi'nde haftayı BAY geçen Galatasaray bu hafta Cuma günü evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Liderliğini devam ettirmek isteyen G.Saray'da hedef üst üste ikinci galibiyet.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur’un planı...

KEREM'İN MAAŞINA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile yönetim arasında yeni sözleşme için prensipte anlaşma sağlandı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur’un planı...

Aralık 2021'de toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun, yaklaşık 10 milyon TL'lik maaşının artırılacağı kaydedildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur’un planı...

Avrupa'dan önemli kulüplerin takibi altında olan 24 yaşındaki oyuncunun, 2026'ya kadar olan sözleşmesinin de uzatılabileceği ve menajeriyle bu yönde görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer bombası birden! İşte Erden Timur’un planı...

Galatasaray'da bazı isimlerin performansı gelecek sezon için belirli olacak. Özellikle Juan Mata, Gomis, Midtsjö ve Adekugbe'nin göstereceği performansa göre karar verilecek.

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