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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...
Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 19:11

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaptığı transferler sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Cimbom, İsviçre ekibinde oynayan oyuncuya talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için harekete geçti. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberi...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turnuda Young Boys ile eşleşmişti. İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom, rövanş maçını da 1-0 kaybetti. Bu maçtan sonra Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...

G.SARAY KÖTÜ FUTBOLLA VEDA ETTİ

RAMS Park'ta yapılan rövanş müsabakanın ilk yarısında Young Boys çok ciddi bir pozisyon üstünlüğü kurdu. Müsabakanın ilk 45 dakikasında 5'i isabetli 11 şut şansı bulan İsviçre temsilcisi, fileleri havalandıramadı. Toplam 7 şut girişimde 1 kez isabet sağlayan Galatasaray ise pozisyon üretmekte zorlandı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda daha etkili bir görüntü sergiledi. Maçın 60. dakikasından sonra baskı kuran Galatasaray, Michy Batshuayi ve Kerem Demirbay ile pozisyonlara girdi. Bu bölümdeki oyun üstünlüğünü skora yansıtamayan sarı-kırmızılı ekip, rakibine hızlı hücumlardan pozisyonlar verdi. Konuk takım, 87. dakikada Alan Virginius'un golüyle maçı 1-0 kazandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...

CİMBOM YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Play-off turunun deplasmandaki ilk maçını da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı. Young Boys, adını "Devler Ligi"nde 36 takımla oynanacak yeni formattaki lig etabına yazdırdı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...

Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası arenadaki mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek.

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