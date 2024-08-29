Giriş Tarihi: 29.08.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
19:11
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaptığı transferler sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Cimbom, İsviçre ekibinde oynayan oyuncuya talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncu için harekete geçti. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberi...