Son dakika haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer kararı! Young Boys maçında dikkat çekmişti...

G.SARAY KÖTÜ FUTBOLLA VEDA ETTİ

RAMS Park'ta yapılan rövanş müsabakanın ilk yarısında Young Boys çok ciddi bir pozisyon üstünlüğü kurdu. Müsabakanın ilk 45 dakikasında 5'i isabetli 11 şut şansı bulan İsviçre temsilcisi, fileleri havalandıramadı. Toplam 7 şut girişimde 1 kez isabet sağlayan Galatasaray ise pozisyon üretmekte zorlandı.