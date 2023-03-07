Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayları arasında görülüyor. 57 puanla ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'ı, 51 puanla ikinci sırada Fenerbahçe takip ediyor. Şampiyonluk yarışında olduğu gibi transferde de birçok kez karşı karşıya gelen iki dev kulüp, bir yıldız oyuncuya daha talip oldular. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yıldız isim için Galatasaray da devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…