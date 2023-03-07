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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…
Giriş Tarihi: 07.03.2023 20:54 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 20:57

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluğun en büyük adayları arasında görülüyor. 57 puanla ligde liderliğini sürdüren Galatasaray'ı, 51 puanla ikinci sırada Fenerbahçe takip ediyor. Şampiyonluk yarışında olduğu gibi transferde de birçok kez karşı karşıya gelen iki dev kulüp, bir yıldız oyuncuya daha talip oldular. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yıldız isim için Galatasaray da devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…

Son dakika haberleri… Son yıllarda hem saha içinde hem de saha dışında sık sık rekabete giren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon da kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisinde.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…

Yeni sezona yeni teknik direktörleriyle giren iki takım da ligde taraftarlarını memnun eden bir performans gösteriyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…

Ligde 13 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Aslan, 57 puanla zirvede yer alıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…

Fenerbahçe ise Jorge Jesus yönetiminde 51 puanla Galatasaray'ı takibini sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev transfer çalımı! Orta sahaya yıldız isim dünya devinden geliyor…

Şampiyonluk yarışı dışında birçok kez de transfer için karşı karşıya gelen İstanbul'un iki devi, bir kez daha aynı yıldız isme kancayı taktı.

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