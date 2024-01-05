Giriş Tarihi: 05.01.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
23:29
Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hızla devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. Sezonun ilk 18 haftasında tam 44 puan toplayarak zirveyi paylaşan iki dev, transfer dönemlerinde de sık sık karşılaşmaya devam ediyor. Devre arası transfer döneminin yaklaştığı süreçte yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan iki takım, flaş bir iddiayla birlikte yine gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…