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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 23:29

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hızla devam ederken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı da nefesleri kesiyor. Sezonun ilk 18 haftasında tam 44 puan toplayarak zirveyi paylaşan iki dev, transfer dönemlerinde de sık sık karşılaşmaya devam ediyor. Devre arası transfer döneminin yaklaştığı süreçte yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan iki takım, flaş bir iddiayla birlikte yine gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 19. hafta maçlarının başladığı haftada Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yarış giderek kızışıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…

Ligde bu sezon zirveyi 44'er puanla paylaşan iki dev takım, şampiyonluğun favorileri arasında başı çekiyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…

Rakiplerine büyük fark atarak ligi domine eden Fenerbahçe ve Galatasaray, karşı karşıya geldikleri maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…

Transfer dönemlerinde de sık sık aynı oyunculara talip olan iki Süper Lig devi, bir kez daha aynı oyuncunun peşinde.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı Aslan oluyor…

Galatasaray yönetimi, orta saha sorununu çözmek için Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine aldığı isim için girişimlere başladı.

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