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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi'nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 18:21

Son dakika haberleri: Galatasaray'ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi'nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'de bir futbol ikonu olma yolunda ilerliyor. Sarı-kırmızılı ekiple gollerini sıralayan Arjantinli oyuncu, bu sezon Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle formunu kaybetmişti. Son haftalarda gol yollarındaki etkisizliğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu için flaş bir transfer haberi geldi. Galatasaray taraftarlarını yıkan haberi resmen açıklayan İspanyollar, Mauro Icardi'nin yeni maaşını bile yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi’nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluğu hedefliyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi’nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...

Ligin ilk 15 haftalık diliminde topladığı 40 puanla lider Fenerbahçe'nin arkasında averaj farkıyla ikinci sırada bulunan Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde de dikkatleri çekti.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi’nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...

Özellikle Manchester United ve Bayern Münih maçlarında oynadığı futbolla adından söz ettiren sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag maçlarında istediği sonuçları alamadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi’nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...

Devler Ligi grubunu 5 puanla üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi’nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...

Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Çekya takımı Sparta Prag ile eşleşti.

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