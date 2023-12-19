Giriş Tarihi: 19.12.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 18:21

Son dakika haberleri: Galatasaray'ı yıkan haberi resmen açıkladılar! Mauro Icardi'nin yeni maaşı bile belli oldu: Dünya devine gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, Türkiye'de bir futbol ikonu olma yolunda ilerliyor. Sarı-kırmızılı ekiple gollerini sıralayan Arjantinli oyuncu, bu sezon Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle formunu kaybetmişti. Son haftalarda gol yollarındaki etkisizliğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu için flaş bir transfer haberi geldi. Galatasaray taraftarlarını yıkan haberi resmen açıklayan İspanyollar, Mauro Icardi'nin yeni maaşını bile yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…