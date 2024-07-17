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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor
Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:26

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste 3'üncü şampiyonluk için 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor. Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında da büyük aşama kat etti. İlk olarak sağ bek ve orta saha transferini bitirmek isteyen Aslan, tarihi bir takasla Okan Buruk'un çok istediği ismi resmiyete kavuşturacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor

Şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, orta saha ve sağ bek için çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor

Bu sırada sağ bek bölgesine Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i düşünen Aslan, resmi teklifi yaptı ve kısa süre içerisinde transferi sonlandırmak istiyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor

Elias Jelert'in yanı sıra Galatasaray'ın orta sahaya en çok istediği isim için de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor

İşte son dakika haberinin detayları…

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