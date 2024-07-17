Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
13:26
Son dakika haberleri: Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Tarihi takasla dünya yıldızı geliyor
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste 3'üncü şampiyonluk için 2024-2025 sezonuna hazırlanıyor. Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında da büyük aşama kat etti. İlk olarak sağ bek ve orta saha transferini bitirmek isteyen Aslan, tarihi bir takasla Okan Buruk'un çok istediği ismi resmiyete kavuşturacak. İşte son dakika haberinin detayları…