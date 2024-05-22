Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 08:39

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, büyük bir yıkım yaşadı. Sarı-kırmızılılar, dev derbiden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak 1-0 kaybeden Galatasaray, hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 24. şampiyonluğu için mücadele edecek. Öte yandan derbiye kötü anlamda damga vuran isim ise Mauro Icardi oldu. Sahada adeta yok olan yıldız futbolcu için şok eden bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de olağanüstü geçen sezonun son haftasına giriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan derbi mücadelesi, beklenmedik bir sonla bitti.

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Galatasaray'ın sahadan galip ayrılarak şampiyonluğu kutlamasına kesin gözle bakılırken Fenerbahçe'den tarihi bir çelme geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Çağlar Söyüncü'nün golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibinin yaptığı tüm şampiyonluk kutlamalarını engelledi.

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Tarihi zaferi doyasıya kutlayan Kanarya, maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle de PFDK'den ağır bir darbe alacak.

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları şok eden Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe maçında…

Hafta sonu ise İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın Konya'da puan kaybetmesini bekleyecek olan sarı-lacivertli ekip, bir mucizenin peşinde koşuyor.

SON DAKİKA