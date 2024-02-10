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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 19:58

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk için yarışan Galatasaray, son olarak RAMS Başakşehir karşısına çıktı. Ligin 25. haftasında oynanan mücadeleyi de kazanarak ligde maç fazlasıyla zirveye çıkma planları yapan Aslan'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde performansını en çok arttıran isimlerden birisi olan Barış Alper Yılmaz için tam 4 Avrupa devi izlemeye geldi. Galatasaraylıları yıkan bir haber paylaşan İtalyanlar, Galatasaray tarihinde de rekor olacağını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk için oynayan Galatasaray, zirve yarışında bulunuyor.

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…

Rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele içerisinde olan sarı-kırmızılı ekip, flaş transferlerle yeni sezona başlamıştı.

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Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…

Yaz transfer döneminde dünya yıldızı isimleri kadrosuna katan Aslan, sezonunun şu ana kadar ki bölümünde de taraftarını mutlu etti.

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…

Ara transfer döneminin de kapanmasıyla birlikte tamamen Süper Lig'e ve Avrupa Ligi'ne konsantre olan Galatasaray, yine önemli takviyeler yaptı.

Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…

Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i kadrosuna katan Galatasaray, Berkan Kutlu'yu da kiralık oynadığı takımdan geri çağırdı.

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