Giriş Tarihi: 10.02.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
19:58
Son dakika haberleri: Galatasaraylıları yıkan haberi duyurdular! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor: Süper Lig’de rekor kıracak…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk için yarışan Galatasaray, son olarak RAMS Başakşehir karşısına çıktı. Ligin 25. haftasında oynanan mücadeleyi de kazanarak ligde maç fazlasıyla zirveye çıkma planları yapan Aslan'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde performansını en çok arttıran isimlerden birisi olan Barış Alper Yılmaz için tam 4 Avrupa devi izlemeye geldi. Galatasaraylıları yıkan bir haber paylaşan İtalyanlar, Galatasaray tarihinde de rekor olacağını yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…