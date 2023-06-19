Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız D Grubu'nda mücadele ediyor. Samsun'da oynanan maçta Galler'in karşısına çıkan milliler, maça oldukça etkili başladı. Letonya maçında oynanan oyunun sonrasında istekli ve arzulu bir başlangıca imza atan Stefan Kuntz ve öğrencileri, henüz 9. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçmeyi başardı ancak bu gol geçerlilik sayılmadı. İtalyan hakem Fabio Maresca'nın gol iptalindeki tavrı ise dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…