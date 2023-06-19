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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 19.06.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 22:21

Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız D Grubu'nda mücadele ediyor. Samsun'da oynanan maçta Galler'in karşısına çıkan milliler, maça oldukça etkili başladı. Letonya maçında oynanan oyunun sonrasında istekli ve arzulu bir başlangıca imza atan Stefan Kuntz ve öğrencileri, henüz 9. dakikada rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçmeyi başardı ancak bu gol geçerlilik sayılmadı. İtalyan hakem Fabio Maresca'nın gol iptalindeki tavrı ise dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımız, Galler ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ilk 11'ini sürdü.

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Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…

A Milli Takım'da Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Kenan Kahraman, Arda Güler, Cenk Özkaçar ise maça yedek başladı.

Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…

A Milli Futbol Takımı'nda Letonya maçında ilk kez 11'de başlayan genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir, Galler karşısında yedek kadroda yer aldı.

Son dakika haberleri: Galler maçında İtalyan hakemin kararı ortalığı ayağa kaldırdı! A Milli Takım’ın golünde VAR gerçeği sonradan ortaya çıktı…

A MİLLİ FUTBOL TAKIM, 27 YIL SONRA SAMSUN'DA

Samsun, en son 1 Mayıs 1996 yılında Türkiye-Ukrayna arasında oynanan özel maça ev sahipliği yapmıştı.

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