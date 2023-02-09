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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! "Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu..."
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:56

Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! "Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu..."

Son dakika haberleri... Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te de ağır yıkımlara neden oldu. "30 saniyede cehennemi yaşadım" diyen Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu...

Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıufa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te ağır yıkımlara neden oldu.

Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme Gaziantep'te yakalanan Çekyalı oyuncu Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu...

İşte "30 saniyede cehennemi yaşadım" diyen Matej Hanousek'in sözleri...

Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu...

"Sabah 5 gibi uyandım. Hayatımda hiç cehennem görmedim ama şimdi Gaziantep'e benzediğini hayal ediyorum. Bu bir katliam...

Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu...

Herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor. 30 saniye cehennemi yaşadım. Evde mi kalsam, dışarı mı çıksam bilemedim. Her şey olabilirdi.

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