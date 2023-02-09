Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
11:56
Son dakika haberleri: Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anını anlattı! "Hamile eşim ve 3 yaşındaki oğlumu..."
Son dakika haberleri... Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te de ağır yıkımlara neden oldu. "30 saniyede cehennemi yaşadım" diyen Gaziantep FK forması giyen Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...