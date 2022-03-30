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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…
Giriş Tarihi: 30.03.2022 20:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 20:15

Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligde İsmail Kartal yönetiminde ikincilik için yarışta bulunuyor. Bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, genç oyuncular için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son iddia ise İngiliz basınından Fenerbahçe'nin genç yıldızı için geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, kurulan güçlü kadroya rağmen ligde şampiyonluk yarışından uzak kaldı.

Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…

Vitor Pereira ile başlanan sezonda üst üste kötü sonuçların gelmesiyle birlikte Portekizli teknik adamın görevine son verildi.

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Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…

Pereira'nın ardından göreve gelen İsmail Kartal, ilk haftalarda sancılı bir süreç geçirse de daha sonra takımı toparlamayı başardı.

Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…

Üst üste alınan galibiyetlerle birlikte Fenerbahçe'yi yeniden yukarılara taşıyan İsmail Kartal, takımı ikincilik yarışına soktu.

Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…

Ancak gelecek sezon yeni bir teknik adamla yoluna devam edecek olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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