Giriş Tarihi: 30.03.2022 20:12
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
20:15
Son dakika haberleri: Genç yıldız Fenerbahçe tarihine geçecek! Rekor kırarak transfer olabilir…
Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, ligde İsmail Kartal yönetiminde ikincilik için yarışta bulunuyor. Bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, genç oyuncular için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son iddia ise İngiliz basınından Fenerbahçe'nin genç yıldızı için geldi. İşte son dakika haberinin detayları…