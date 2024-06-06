SON DAKİKA HABERLERİ: Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

Güncellenen listede ilk 10'da sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken bu oyuncuların yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu. İşte ilk 10'da yer alan oyuncular ve ilk 100 içerisinde olan milli yıldızlarımızın sırası...