Giriş Tarihi: 27.02.2023 19:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 19:50

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan Hakan Çalhanoğlu, kariyerini İtalyan devi Inter'de sürdürüyor. Son günlerde dünya futbolunda ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcunun yeni takımı hakkında birden fazla söylenti ortaya çıktı. Gelecek yaz Inter'den ayrılarak yeni bir takıma imza atması beklenen Hakan Çalhanoğlu için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Öte yandan Inter'in milli futbolcu için belirlediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…