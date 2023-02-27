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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…
Giriş Tarihi: 27.02.2023 19:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 19:50

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden birisi olan Hakan Çalhanoğlu, kariyerini İtalyan devi Inter'de sürdürüyor. Son günlerde dünya futbolunda ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcunun yeni takımı hakkında birden fazla söylenti ortaya çıktı. Gelecek yaz Inter'den ayrılarak yeni bir takıma imza atması beklenen Hakan Çalhanoğlu için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Öte yandan Inter'in milli futbolcu için belirlediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…

Son dakika haberleri… Almanya doğumlu olan ve futbol kariyerine Mannheim altyapısında başlayan Hakan Çalhanoğlu, uzun yıllar Almanya'da forma giymişti.

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…

Bundesliga'da Bayer Leverkusen formasıyla gösterdiği performans sayesinde adından söz ettiren milli futbolcu, daha sonra İtalyan devi Milan'a transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…

İtalya kariyeriyle birlikte dünya çapında isim yapan bir oyuncu haline gelen Hakan Çalhanoğlu, milli takımın da vazgeçilmezi oldu.

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…

Geçtiğimiz sezonun başında ise Milan'dan ayrılarak ezeli rakibi Inter'e transfer yapan 29 yaşındaki orta saha, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.

Son dakika haberleri: Hakan Çalhanoğlu’nun bonservis bedelini belirlediler! Dünya devleri derken yeni takımı şaşkınlık yaratacak…

Galatasaraylı olmasıyla da bilinen ve sarı-kırmızılı formayı giymek istediği söylenen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer haberi ortaya atıldı.

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