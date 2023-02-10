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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hatayspor'un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! "Sabah namazını beklediğim için kurtuldum"
Giriş Tarihi: 10.02.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 06:57

Son dakika haberleri: Hatayspor'un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! "Sabah namazını beklediğim için kurtuldum"

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da şehrin takımı olan Hatayspor da felaketi yaşayan takımlardan biri oldu. Hatayspor'un futbolcusu olan Kevin Soni, o gece depremde yaşadıklarını anlattı. Soni, depremden nasıl kurtulduğuyla ilgili çok çarpıcı sözler söyledi...

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Son dakika haberleri: Hatayspor’un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! Sabah namazını beklediğim için kurtuldum

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki şiddetli deprem tam 10 şehrimize ağır hasarlar verdi. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden sonra tüm Türkiye'de seferberlik ve OHAL ilan edildi.

Son dakika haberleri: Hatayspor’un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! Sabah namazını beklediğim için kurtuldum

Tüm Türkiye, deprem bölgesi için tek yumruk haline gelerek yaraları sarmaya devam ederken, depremin en çok etkilediği şehirlerden birisi olan Hatay'da şehrin takımı olan Hatayspor da felaketi yaşayan takımlarında başında geldi.

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Son dakika haberleri: Hatayspor’un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! Sabah namazını beklediğim için kurtuldum

TFF BAŞKANI: "ATSU İLE İLGİLİ BİR NETLİK YOK..."

Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu'nun, depremin yaşandığı ilk günden beri enkaz altında olduğu ifade edilmişti. Oyuncuyla ilgili henüz haber alınamazken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır"

Son dakika haberleri: Hatayspor’un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! Sabah namazını beklediğim için kurtuldum

PAZAR GÜNÜ TAKIMININ GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

Cristian Atsu, Pazargünü oynanan Kasımpaşa maçında 90+7'de attığı golle galibiyeti getirmiş ve teknik direktör Volkan Demirel ile birlikte çılgın bir sevinç yaşamıştı.

Son dakika haberleri: Hatayspor’un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! Sabah namazını beklediğim için kurtuldum

HATAYSPORLU KEVİN SONİ DEPREMDEN NASIL KURTULDUĞUNU ANLATTI

Deprem felaketini yaşayan takımlardan biri olan Hatayspor'un oyuncusu Kevin Soni de o gece deprem anında neler yaşadığıyla ilgili Fransız basınına konuştu.

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