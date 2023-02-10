Son dakika haberleri: Hatayspor'un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! "Sabah namazını beklediğim için kurtuldum"

TFF BAŞKANI: "ATSU İLE İLGİLİ BİR NETLİK YOK..."

Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu'nun, depremin yaşandığı ilk günden beri enkaz altında olduğu ifade edilmişti. Oyuncuyla ilgili henüz haber alınamazken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır"