Giriş Tarihi: 10.02.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
06:57
Son dakika haberleri: Hatayspor'un oyuncusu Kevin Soni depremi anlattı! "Sabah namazını beklediğim için kurtuldum"
Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da şehrin takımı olan Hatayspor da felaketi yaşayan takımlardan biri oldu. Hatayspor'un futbolcusu olan Kevin Soni, o gece depremde yaşadıklarını anlattı. Soni, depremden nasıl kurtulduğuyla ilgili çok çarpıcı sözler söyledi...