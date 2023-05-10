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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…
Giriş Tarihi: 10.05.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 22:22

Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli teknik adamlarından birisi olan Abdullah Avcı, uzun yıllar çalıştırdığı Başakşehir'de şampiyonluk fırsatını birçok kez tepmişti. Trabzonspor döneminde kulübünü uzun yıllar sonra zafere kavuşturan Avcı, teknik direktörlük kariyerinin de ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşamış oldu. Bu sezona da bordo-mavili ekiple birlikte giren tecrübeli çalıştırıcı, istenen sonuçların gelmemesi üzerine takımdan ayrıldı. Daha sonra ismi A Milli Takım ile geçen Avcı için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…

Son dakika haberleri… Trabzonspor'da rüya gibi bir şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, yeni sezona beklentilerin altında kaldı.

Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…

Bordo-mavili ekibi 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonu yapan Avcı, 20/21 ve 22/23 sezonlarında da Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

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Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…

Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran tecrübeli teknik direktör, yeni sezonda en çok eleştirilen isim oldu.

Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…

Alınan şampiyonluğun ertesi sezonunda kadrosunu aynı oranda güçlendiremeyen Trabzonspor, zirve yarışından uzak kaldı.

Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…

Üst üste gelen kötü sonuçların sebebi olarak ise Abdullah Avcı görüldü. Tecrübeli çalıştırıcı, istifa etmeyi tercih etti.

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