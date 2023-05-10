Giriş Tarihi: 10.05.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 22:22

Son dakika haberleri: Herkes A Milli Takım’ı beklerken sürprize imza atacak! Abdullah Avcı kararını verdi: Yeni adresi belli oluyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun önemli teknik adamlarından birisi olan Abdullah Avcı, uzun yıllar çalıştırdığı Başakşehir'de şampiyonluk fırsatını birçok kez tepmişti. Trabzonspor döneminde kulübünü uzun yıllar sonra zafere kavuşturan Avcı, teknik direktörlük kariyerinin de ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşamış oldu. Bu sezona da bordo-mavili ekiple birlikte giren tecrübeli çalıştırıcı, istenen sonuçların gelmemesi üzerine takımdan ayrıldı. Daha sonra ismi A Milli Takım ile geçen Avcı için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…