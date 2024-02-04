Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…
Giriş Tarihi: 04.02.2024 00:35 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 00:36

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'de yakaladığı başarıyla birlikte dünyanın en büyük kulüpleri arasında başı çeken Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devindeki kariyeri henüz beklediği gibi gitmese de kulübün büyük umudu olduğu Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanya'dan son gelen haberlerde çok az süre almasından şikayetçi olan Arda Güler'in Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayarak Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, kısa sürede büyük bir gelişim kaydetti.

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde sarı-lacivertli ekipte bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren Arda, ilk patlamasını gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…

Fenerbahçe'deki performansı sayesinde adını dünyaya duyuran genç futbolcu, İspanyol devi Real Madrid'e rekor bir bedelle transfer oldu.

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…

Fenerbahçe'ye yüklü bir bonservis bedeli kazandıran Arda Güler, henüz Real Madrid'de beklediği forma şanslarını yakalayamadı.

Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…

Transfer olduktan kısa süre sonra yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan 18 yaşındaki futbolcu, Carlo Ancelotti tarafından yedekte bekletiliyor.

SON DAKİKA