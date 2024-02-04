Giriş Tarihi: 04.02.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
00:36
Son dakika haberleri: Herkes bu haberi konuşacak! Arda Güler Türkiye’ye geri dönüyor: Transferi duyurdular…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından birisi olan Arda Güler, Fenerbahçe'de yakaladığı başarıyla birlikte dünyanın en büyük kulüpleri arasında başı çeken Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devindeki kariyeri henüz beklediği gibi gitmese de kulübün büyük umudu olduğu Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanya'dan son gelen haberlerde çok az süre almasından şikayetçi olan Arda Güler'in Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…