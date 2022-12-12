Giriş Tarihi: 12.12.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 21:55

Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…

Son dakika haberleri… Kariyerin son demlerinde oldukça kötü günler geçiren Cristiano Ronaldo, 2022 yılında birçok olumsuz olayla karşı karşıya geldi. Yaz aylarında çocuğunu kaybeden Portekizli efsane, daha sonra Manchester United ile sorunlar yaşadı ve sözleşmesi feshedildi. 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda da yedek kalan Ronaldo, belki de kariyerinin son Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Şu an kulüpsüz halde olan 37 yaşındaki efsanenin yeni takım arayışlarında zaman adeta daralıyor. İşte Ronaldo'nun yeni adresi için tüm ihtimaller…