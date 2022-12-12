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Haberler Galeri Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…
Giriş Tarihi: 12.12.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 21:55

Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…

Son dakika haberleri… Kariyerin son demlerinde oldukça kötü günler geçiren Cristiano Ronaldo, 2022 yılında birçok olumsuz olayla karşı karşıya geldi. Yaz aylarında çocuğunu kaybeden Portekizli efsane, daha sonra Manchester United ile sorunlar yaşadı ve sözleşmesi feshedildi. 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda da yedek kalan Ronaldo, belki de kariyerinin son Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Şu an kulüpsüz halde olan 37 yaşındaki efsanenin yeni takım arayışlarında zaman adeta daralıyor. İşte Ronaldo'nun yeni adresi için tüm ihtimaller…

Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldı.

Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…

Geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'a geri dönen Ronaldo, görkemli bir başlangıca imza atmış ve tüm takdirleri toplamıştı.

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Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…

Ancak bu sezon, Portekizli efsane isim için her şey tersine ilerledi. İngiliz devindeki formasını kaybeden Ronaldo, daha sonra kulüpten gönderildi.

Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…

2022 Dünya Kupası'ndaki kulüpsüz tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takım'ında da yedek kaldı.

Son dakika haberleri… Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Cristiano Ronaldo için zaman daralıyor: İşte yeni adresi için tüm ihtimaller…

Dev turnuvaya çeyrek finalde veda eden Portekiz'de, 37 yaşındaki yıldızın hayalleri de adeta suya düştü. Şimdi ise gözler Ronaldo'nun yeni takımına çevrildi.

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