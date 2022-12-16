Giriş Tarihi: 16.12.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 19:40

Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, şu sıralar kariyerinin en zorlu dönemini yaşıyor. Kulüp takımı ve milli takımda umduğunu bulamayan Ronaldo, son olarak 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Kupada sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Portekizli efsane, yaşadığı hayal kırıklığını "Kurduğum hayaller sona erdi" diyerek anlattı. Ronaldo'nun kariyerinde gerçekleşen sansasyonel olaylar dışında 37 yaşındaki efsanenin yeni takımı da merak ediliyor. Henüz bir kulüple anlaşamayan Ronaldo için flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…