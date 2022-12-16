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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…
Giriş Tarihi: 16.12.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 19:40

Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük efsaneleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, şu sıralar kariyerinin en zorlu dönemini yaşıyor. Kulüp takımı ve milli takımda umduğunu bulamayan Ronaldo, son olarak 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Kupada sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Portekizli efsane, yaşadığı hayal kırıklığını "Kurduğum hayaller sona erdi" diyerek anlattı. Ronaldo'nun kariyerinde gerçekleşen sansasyonel olaylar dışında 37 yaşındaki efsanenin yeni takımı da merak ediliyor. Henüz bir kulüple anlaşamayan Ronaldo için flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…

Son dakika haberleri… Kariyerinin son döneminde büyük bir düşüş yaşayan Cristiano Ronaldo, 2022 yılı boyunca kişisel hayatı ve futbol hayatında oldukça üzüntü dolu olaylar yaşadı.

Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…

Bu yılın yaz aylarında bir bebeğini kaybeden Portekizli yıldız, yaşadığı üzüntü nedeniyle Manchester United'ın yaz kampına da oldukça geç katıldı.

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Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…

Ronaldo'nun yaz kampına geç katılması da teknik direktör Erik Ten Hag ile aralarının açılmasına neden oldu.

Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…

Sezon öncesi hazırlıklarında neredeyse hiç yer almayan Ronaldo, sezon içerisinde de birçok maça yedek başladı.

Son dakika haberleri: Herkes Cristiano Ronaldo’nun o takıma transfer olmasını bekliyordu! Kulüp başkanı yaptığı açıklamayla ters köşeye yatırdı…

37 yaşındaki efsane, bu durumdan rahatsız olurken Manchester United'da gösterdiği tepkiler nedeniyle önce kadro dışı kaldı, daha sonra sözleşmesi feshedildi.

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