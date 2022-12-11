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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’
Giriş Tarihi: 11.12.2022 22:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 22:46

Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası spor gündeminin en baş aktörü olmaya devam ediyor. Tüm sporseverlerin kitlenerek takip ettiği dev turnuvada yarı final maçları oynanacak. Çeyrek finallerin en akılda kalan mücadelesi ise Hollanda ile Arjantin arasında oynandı. Karşılaşmanın sonunda iki takım futbolcularının da gerginliği had safhaya çıkarken, Weghorst ve Messi arasında yaşananlar olay oldu. Tüm yaşananların ardından Beşiktaşlı yıldız, Messi ile arasında geçen diyaloğu anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’

Son dakika haberleri… FIFA 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızda devam ediyor. Turnuvada son 4 takım, final için mücadele edecek.

Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’

Çeyrek final eşleşmelerinde beklenmedik sonuçlar ortaya çıkarken, Portekiz ve Brezilya'nın elenmesi büyük sürpriz olmuştu.

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Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’

Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi iki dünya yıldızının turnuvaya veda etmesi, futbolseverlerde hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’

Çeyrek finalin en sert maçlarının başında şüphesiz Hollanda-Arjantin karşılaşması geldi. Arjantin, 2-0 öne geçtiği maçta, Weghorst'un son dakikalarda attığı 2 golle şok yaşadı.

Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’

Uzatma bölümü de 2-2 sona eren maçta Arjantin penaltılarla turu geçmeyi başardı.

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