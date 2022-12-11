Giriş Tarihi: 11.12.2022 22:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 22:46

Son dakika haberleri: Hollanda maçı sonrası Lionel Messi hakaretler yağdırmıştı! Wout Weghorst’tan Arjantinli yıldıza olay sözler: ‘Rahatsızlık duydu’

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası spor gündeminin en baş aktörü olmaya devam ediyor. Tüm sporseverlerin kitlenerek takip ettiği dev turnuvada yarı final maçları oynanacak. Çeyrek finallerin en akılda kalan mücadelesi ise Hollanda ile Arjantin arasında oynandı. Karşılaşmanın sonunda iki takım futbolcularının da gerginliği had safhaya çıkarken, Weghorst ve Messi arasında yaşananlar olay oldu. Tüm yaşananların ardından Beşiktaşlı yıldız, Messi ile arasında geçen diyaloğu anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…