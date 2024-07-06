Giriş Tarihi: 06.07.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
23:56
SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…
Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Yarı finale yükselme mücadelesinde Hollanda ile karşılaştığımız tarihi gecede sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda ettik. İlk yarıda Fransız hakem inanılmaz bir pozisyonda milli futbolcularımızı adeta çıldırttı. Mert Müldür'e yapılan çok sert müdahalede VAR'a bile gitmeyen Fransız hakem, Berlin'de stadyumu hınca hınç dolduran taraftarların da büyük tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…