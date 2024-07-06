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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…
Giriş Tarihi: 06.07.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 23:56

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…

Son dakika haberleri… Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Yarı finale yükselme mücadelesinde Hollanda ile karşılaştığımız tarihi gecede sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda ettik. İlk yarıda Fransız hakem inanılmaz bir pozisyonda milli futbolcularımızı adeta çıldırttı. Mert Müldür'e yapılan çok sert müdahalede VAR'a bile gitmeyen Fransız hakem, Berlin'de stadyumu hınca hınç dolduran taraftarların da büyük tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…

Son dakika haberleri… EURO 2024'te futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı eleyen A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Milliler, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…

Mücadeleye etkili başlayan milliler, 35. dakikada Arda Güler'in nefis ortasında Samet Akaydin'ın kafa vuruşunda 1-0 öne geçti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…

Ancak maçın önüne geçen bir başka pozisyon oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…

EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Xavi Simons, futbolcumuz Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda maçında Fransız hakem net kırmızıyı es geçti! Mert’e yapılan müdahale sosyal medyayı ayağa kaldırdı: VAR’a bile gitmedi…

Maçın 30. dakikasında Mert'ten topu kapmak isteyen Simons, Mert'in baldırına bastı ve sarı kart gördü.

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