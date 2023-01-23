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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…
Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 19:41

Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…

Son dakika haberleri… Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız oyuncu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Dünya Kupası'nda ise Arjantin ile oynanan maçta adından söz ettiren Weghorst, devre arasında Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu kararıyla Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çeken Weghorst, Manchester United'da iyi başlayamadı. İngiltere'de gündem haline gelen golcü oyuncu için olay yaratan sözler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda kısa sürede beğeni kazanmayı başardı.

Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…

Siyah-beyazlı formayla 20 resmi maçta 9 gole imza atan Weghorst, Dünya Kupası'nda da ülkesi Hollanda ile iyi performans gösterdi.

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Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…

Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Wout Weghorst, devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…

Bu transfer sebebiyle çokça eleştirilen yıldız oyuncu, Manchester United kariyerine de iyi başlayamadı.

Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…

Son oynanan Arsenal maçına ilk 11'de başlayan Weghorst, 90 dakika sahada kalmasına rağmen gol pozisyonuna girmeyi başaramadı.

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