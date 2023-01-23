Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 19:41

Son dakika haberleri: İngiltere Wout Weghorst’u konuşuyor! Eski Beşiktaşlı için olay yaratan sözler: Cristiano Ronaldo sonrası…

Son dakika haberleri… Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız oyuncu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Dünya Kupası'nda ise Arjantin ile oynanan maçta adından söz ettiren Weghorst, devre arasında Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu kararıyla Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çeken Weghorst, Manchester United'da iyi başlayamadı. İngiltere'de gündem haline gelen golcü oyuncu için olay yaratan sözler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…