Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile…
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:57

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligde son oynanan Beşiktaş derbisinde rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'a karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'te tutmayı başardı. Bu haftanın maçında Konyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci için flaş bir gelişme ortaya çıktı. İrfan Can'a yapılan teklif, yönetim tarafından hiç düşünülmeden geri çevrildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile…

Ligde son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, kalan son 4 haftayı da galibiyetle geçerek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile…

Son 4 hafta içerisinde bir de Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, tüm konsantrasyonunu bu maçlara verdi.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile…

Bu sırada gelecek sezonun transfer çalışmalarını da yürüten Kanarya'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika haberleri: İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe’ye komik teklif! Yönetim hiç düşünmedi bile…

İsmail Kartal yönetiminde sezonun yıldızlarından birisi olan İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın birçok takımının radarında yer alıyor.

SON DAKİKA