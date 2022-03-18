Giriş Tarihi: 18.03.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:45

Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefsiz kaldı. 2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın yerine İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın göreve başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen Fenerbahçe'de kadroda da değişiklikler görüldü. Kartal, Vitor Pereira'ya göre kadroda değişiklikler yaparken Portekizli çalıştırıcı, eski oyuncusuna talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…