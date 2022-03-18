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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 18.03.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:45

Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Türkiye'de ve Avrupa'da hedefsiz kaldı. 2021-2022 sezonuna Vitor Pereira yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adamın yerine İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın göreve başlamasının ardından yeniden tırmanışa geçen Fenerbahçe'de kadroda da değişiklikler görüldü. Kartal, Vitor Pereira'ya göre kadroda değişiklikler yaparken Portekizli çalıştırıcı, eski oyuncusuna talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Futbolda yeni sezona Ali Koç ile güven tazeleyerek giren Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı göreve getirerek şampiyonluk hedefiyle sezona başladı.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Yaz transfer döneminde yapılan birçok yeni transferle birlikte şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, hayal kırıklığına uğradı.

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Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Vitor Pereira yönetiminde ligde zirveden uzak kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara veda etti.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Bunun üzerine Portekizli teknik adamın görevine son verilerek yerine geçici olarak İsmail Kartal getirildi.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal biletini kesti Vitor pereira kapıyor! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…

Bu süreçte teknik direktör arayışlarını sürdüren Ali Koç ve yönetiminin kısa süre içerisinde yabancı bir hocayı açıklaması bekleniyor.

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