Giriş Tarihi: 26.04.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 18:30

Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibi ikinci yapmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe uzun bir ara veren Kartal, sürpriz bir takımla geri dönüşe hazırlanıyor. O dönem Fenerbahçe'de kalmayı istese de sarı-lacivertli yönetimin tercihi Jorge Jesus'tan yana olmuştu. Bu süreçte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alan İsmail Kartal, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…