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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…
Giriş Tarihi: 26.04.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 18:30

Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibi ikinci yapmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra teknik direktörlüğe uzun bir ara veren Kartal, sürpriz bir takımla geri dönüşe hazırlanıyor. O dönem Fenerbahçe'de kalmayı istese de sarı-lacivertli yönetimin tercihi Jorge Jesus'tan yana olmuştu. Bu süreçte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alan İsmail Kartal, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…

Son dakika haberleri… Son dakika haberleri… Türk futbolunun değerli teknik direktörlerinden birisi olan İsmail Kartal, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturarak Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergiledi.

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Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…

Aldığı üst üste galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Kartal, Fenerbahçe'nin sezonu ikinci tamamlamasında büyük rol oynadı.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…

Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yola devam etmeyerek Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Son dakika haberleri: İsmail Kartal yeni sayfa açıyor! Sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönecek: İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı…

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

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