Giriş Tarihi: 12.06.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
17:33
SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan'a gidiyor derken büyük sürpriz...
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 99 puan toplayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekiple rekorlar kırdığı bir dönemi geride bıraktı. Yakaladığı birçok başarıya rağmen Fenerbahçe'de görevine son verilen ve yerine Jose Mourinho getirilen İsmail Kartal'ın bir Suudi Arabistan takımıyla anlaşacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine Kartal hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları...