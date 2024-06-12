Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan'a gidiyor derken büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 17:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 17:33

SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal'ın Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan'a gidiyor derken büyük sürpriz...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 99 puan toplayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekiple rekorlar kırdığı bir dönemi geride bıraktı. Yakaladığı birçok başarıya rağmen Fenerbahçe'de görevine son verilen ve yerine Jose Mourinho getirilen İsmail Kartal'ın bir Suudi Arabistan takımıyla anlaşacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine Kartal hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal’ın Süper Lig’deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan’a gidiyor derken büyük sürpriz...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başına geçen ve oldukça iyi bir sezon geçiren İsmail Kartal hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal’ın Süper Lig’deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan’a gidiyor derken büyük sürpriz...

Sarı-lacivertli ekipte hem Avrupa Konferans Ligi hem de Süper Lig'de rekorlar kıran Kartal, sezonu 99 puanla tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal’ın Süper Lig’deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan’a gidiyor derken büyük sürpriz...

Şampiyon Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, uzun yıllar sonra zafere en çok İsmail Kartal ile yaklaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal’ın Süper Lig’deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan’a gidiyor derken büyük sürpriz...

Sezon son haftalarında Galatasaray'ı da yenerek şampiyon olunamasa da iz bırakan Kartal, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: İsmail Kartal’ın Süper Lig’deki yeni adresi belli oldu: Suudi Arabistan’a gidiyor derken büyük sürpriz...

İsmail Kartal, Suudi Arabistan'dan bir takımla anlaşmak üzere olduğunu söylemişti ancak işler son anda değişti.

SON DAKİKA