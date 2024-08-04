Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…
Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 09:43

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun incisi Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Real Madrid'e transfer olmasının ardından yaşadığı şanssız sakatlıkları geride bırakan Arda Güler, yeni sezona oldukça formda hazırlanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, İspanyol devinin sezon başı kampında en çok dikkat çeken oyunculardan birisi. Hazırlık maçında Barcelona ile karşılaşan Real Madrid'de Arda Güler, yine İspanyolların konuştuğu isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Real Madrid ve Barcelona, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…

Hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden iki dünya devi, MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, gösterdiği performansla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…

Milan ile oynanan bir önceki hazırlık mücadelesine de ilk 11'de başlayan Arda Güler, saha içerisindeki olgunluğu ve pas kabiliyetiyle dikkat çekmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…

Yıldız futbolcu, Barcelona'ya karşı da oldukça ilgi çekici bir oyun ortaya koyarak hocası Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı.

SON DAKİKA