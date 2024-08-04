Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
09:43
SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya yine Arda Güler’i konuşuyor! El Clasico’da fırtınalar estirdi: Golü ofsayt oldu ama…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun incisi Arda Güler, İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Real Madrid'e transfer olmasının ardından yaşadığı şanssız sakatlıkları geride bırakan Arda Güler, yeni sezona oldukça formda hazırlanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, İspanyol devinin sezon başı kampında en çok dikkat çeken oyunculardan birisi. Hazırlık maçında Barcelona ile karşılaşan Real Madrid'de Arda Güler, yine İspanyolların konuştuğu isim oldu. İşte son dakika haberinin detayları…