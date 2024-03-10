Giriş Tarihi: 10.03.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
23:31
Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, uzun süre sonra kariyerinde ilki yaşadı. LaLiga'da oynanan Celta Vigo maçının son dakikalarında oyuna dahil olan milli futbolcumuz, ilk golünü attı. Karşılaşmanın son golünü kaydeden Arda Güler, attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…