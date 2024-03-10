Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…
Giriş Tarihi: 10.03.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 23:31

Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, uzun süre sonra kariyerinde ilki yaşadı. LaLiga'da oynanan Celta Vigo maçının son dakikalarında oyuna dahil olan milli futbolcumuz, ilk golünü attı. Karşılaşmanın son golünü kaydeden Arda Güler, attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid'in diğer gollerini 21. dakikada Vinicius Junior, 79. dakikada Vicente Guaita kendi kalesine, 88. dakikada Carlos Dominguez kendi kalesine attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…

Oyuna 89. dakikada Vinicius Junior'un yerine dahil olan Arda Güler, 90+4'te Ceballos'tan altığı topta ceza alanına girdi ve kaleciyi geçip topu ağlarla buluşturdu.

Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…

19 yaşındaki milli futbolcu, bu golle birlikte Real Madrid forması altındaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Son dakika haberleri: İspanya’da Arda Güler’in gecesi! Real Madrid kariyerinde ilki yaşadı: Kısa sürede maça damga vurdu…

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 69 puana yükselirken, Clelta Vigo 24 puanda kaldı.

SON DAKİKA