Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
10:38
Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Beyefendi daha oyuna girerken..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, İstanbulspor karşısında hata yapmadı ve Arjantinli yıldızı Icardi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takım liderliğini perçinleştirdi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...