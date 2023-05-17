Galatasaray savunması, Başakşehir maçında olduğu gibi ilk yarıda pozisyon vermeden oynarken, hücum hattında isabetli şut yoktu ve geçen haftaki gibi Buruk'un takımı, rakibin yaptığı gereksiz bir penaltıyla ikinci devreye önde gitti. Bu kez 70'leri beklemedi Buruk, Sergio için.

Midtsjö doğru tercihti ama tribünleri taraftarının doldurduğu deplasmanda tek golle önde olan Galatasaray şampiyonluğa giden takım gibi oynamıyordu. Haftalardır şampiyonluk meşalesini taşıyan adam Torreira, dün yine inanılmaz futbol oynadı, Nelsson da 2-0 öncesi süper kahraman gibi uçup rakibin pozisyonunu bıçak gibi kesti.