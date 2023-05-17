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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Beyefendi daha oyuna girerken..."
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:38

Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Beyefendi daha oyuna girerken..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, İstanbulspor karşısında hata yapmadı ve Arjantinli yıldızı Icardi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takım liderliğini perçinleştirdi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Beyefendi daha oyuna girerken...

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden lider Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor karşısında hata yapmadı ve Mauro Icardi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takım liderliğini perçinleştirdi.

Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Beyefendi daha oyuna girerken...

Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı. Maçtaki penaltı ve kırmızı kart kararı doğru muydu? İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbulspor 0-2 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Mayıslar bizimdir" | Video

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Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Beyefendi daha oyuna girerken...

BÜLENT TİMURLENK: SÜPER KAHRAMAN NELSSON

Şampiyonluk stresi Okan Buruk'un sırtında öyle bir yük olmuş ki, ligdeki tüm tecrübesine rağmen, "Ben son düzlüğü ideal 11'imle oynarım" fikrinden bir adım geri atmadan götürüyor. Oysa ki son 3 maçta enerjileri düşük, aksayan Sergio ve Mertens'i 4 gün sonraki Sivas maçı öncesi kulübeye çekebilirdi.

Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Beyefendi daha oyuna girerken...

Bu ikili yine kötü başladı maça ama daha büyük bir sorun vardı, İcardi de oyunda yoktu. Kerem'in son paslardaki basiretsizliği, Mertens'in top Galatasaray'dayken verimsizliği ve ekstra şutlarla kendini affettirme peşinde, vücut dili suçluyum ifadesinden kurtulamayan Sergio...

Son dakika haberleri: İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Beyefendi daha oyuna girerken...

Galatasaray savunması, Başakşehir maçında olduğu gibi ilk yarıda pozisyon vermeden oynarken, hücum hattında isabetli şut yoktu ve geçen haftaki gibi Buruk'un takımı, rakibin yaptığı gereksiz bir penaltıyla ikinci devreye önde gitti. Bu kez 70'leri beklemedi Buruk, Sergio için.

Midtsjö doğru tercihti ama tribünleri taraftarının doldurduğu deplasmanda tek golle önde olan Galatasaray şampiyonluğa giden takım gibi oynamıyordu. Haftalardır şampiyonluk meşalesini taşıyan adam Torreira, dün yine inanılmaz futbol oynadı, Nelsson da 2-0 öncesi süper kahraman gibi uçup rakibin pozisyonunu bıçak gibi kesti.

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