Giriş Tarihi: 25.01.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
21:27
Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek görkemli bir galibiyete imza atmıştı. Bordo-mavili ekip karşısında alınan galibiyetle birlikte taraftarını memnun eden sarı-kırmızılılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İstanbulspor maçı kadrosunda yer almayan Sacha Boey için dünya devinin görüşmelere başladığı duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…