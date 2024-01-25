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Haberler Galeri Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 21:27

Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek görkemli bir galibiyete imza atmıştı. Bordo-mavili ekip karşısında alınan galibiyetle birlikte taraftarını memnun eden sarı-kırmızılılarda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İstanbulspor maçı kadrosunda yer almayan Sacha Boey için dünya devinin görüşmelere başladığı duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...

Son dakika haberleri… Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...

Fenerbahçe'nin hemen arkasında ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, 22. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u sahasında konuk etti.

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Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...

Geçtiğimiz hafta 5-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından moral bulan Aslan, İstanbulspor mücadelesine de mutlak galibiyet için çıktı.

Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken Alman basını flaş bir transfer gelişmesini duyurdu.

Son dakika haberleri: İstanbulspor maçı oynanırken transferi duyurdular! Sacha Boey dünya devine gidiyor: Bonservisi bile belli oldu...

KADRODA YER ALMAMIŞTI

Galatasaray'da Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, maçın kadrosunda yer almadı.

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