Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...
Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 14:15

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...

Son dakika haberleri: Serie A'da namağlup liderliğini sürdüren Napoli, son oynadığı maçta Roma'yı devirmeyi başardı. Napoli'de Kim Min Jae performansıyla geceye damga vurdu. Mücadele sonrası Güney Koreli savunmacıya yapılan yakıştırmalar dikkat çekerken, Roma teknik patronu Jose Mourinho'nun sözleri olay oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...

Son dakika haberleri: Serie A'da namağlup liderliğini sürdüren Napoli, son oynadığı maçta Roma'yı devirmeyi başardı. Napoli'de Kim Min Jae performansıyla geceye damga vurdu. Mücadele sonrası Güney Koreli savunmacıya yapılan yakıştırmalar dikkat çekerken, Roma teknik patronu Jose Mourinho'nun sözleri olay oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan başarılı savunma oyuncusu Kim Min-Jae, performansı ile İtalya'ya damga vurmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...

Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen ve tarihinin en başarılı başlangıçlarından birine imza atan Napoli, Serie A'nın 11. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya konuk oldu.

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...

Zorlu mücadelede Spaletti'nin çalıştırdığı Napoli, Osimhen'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve üst üste 7. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmada başarılı stoper Kim Min-Jae futboluyla galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae’yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...

SAVUNMANIN LİDERİ OLDU

Fenerbahçe'de yalnızca bir sezon oynamasına rağmen taraftarların sevgilisi olan Kim Min Jae'nin geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte Avrupa'ya transfer olacağı konuşulmaya başlanmıştı.

SON DAKİKA