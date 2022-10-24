Son dakika haberleri: Serie A'da namağlup liderliğini sürdüren Napoli, son oynadığı maçta Roma'yı devirmeyi başardı. Napoli'de Kim Min Jae performansıyla geceye damga vurdu. Mücadele sonrası Güney Koreli savunmacıya yapılan yakıştırmalar dikkat çekerken, Roma teknik patronu Jose Mourinho'nun sözleri olay oldu. İşte tüm detaylar...