Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:15
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
14:15
Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlamadı, şaşkına çeviren sözler...
Son dakika haberleri: Serie A'da namağlup liderliğini sürdüren Napoli, son oynadığı maçta Roma'yı devirmeyi başardı. Napoli'de Kim Min Jae performansıyla geceye damga vurdu. Mücadele sonrası Güney Koreli savunmacıya yapılan yakıştırmalar dikkat çekerken, Roma teknik patronu Jose Mourinho'nun sözleri olay oldu. İşte tüm detaylar...