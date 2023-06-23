Giriş Tarihi: 23.06.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 20:58

Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezon sonunda Süper Lig'i ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus teknik direktörlüğünde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Tam 9 yıllık kupa hasretine son veren Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcı Jesus ile yollarını ayırdı. Yeni adresi hakkında birçok iddia yer alan Jorge Jesus için flaş bir haber gündeme geldi. Portekizli teknik direktörün yeni adresi belli olurken kazanacağı maaş ise dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…