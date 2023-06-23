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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…
Giriş Tarihi: 23.06.2023 20:57 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 20:58

Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, sezon sonunda Süper Lig'i ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus teknik direktörlüğünde Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Tam 9 yıllık kupa hasretine son veren Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcı Jesus ile yollarını ayırdı. Yeni adresi hakkında birçok iddia yer alan Jorge Jesus için flaş bir haber gündeme geldi. Portekizli teknik direktörün yeni adresi belli olurken kazanacağı maaş ise dikkatleri çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…

Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus önderliğinde noktalayan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…

Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'den sonraki yeni adresi Türk futbolseverlerin de ilgisini çekiyor.

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Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…

KUPAYLA NOKTALADI

Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, maçın ardından sarı-lacivertlilerle yola devam etmeyeceğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Kanarya'da, Jesus'un derbi galibiyeti alamaması en çok eleştirilen konuların başında geliyordu.

Son dakika haberleri: Jorge Jesus’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’den sonra kazanacağı maaş dudak uçuklattı…

Fenerbahçe, Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda toplam 56 mücadelede 38 galibiyet (2'si hükmen), 10 beraberlik 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 126 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 58 gol gördü.

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