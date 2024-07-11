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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu... 
Giriş Tarihi: 11.07.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 19:17

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin gözbebeği 24 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti. Birçoklarına göre çeyrek finalde elenmiş olmamıza rağmen turnuvanın enleri arasında kendine yer bulacak olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımın da en çok kapısı çalınan ismi oldu. Birçok dünya devi tarafından takip edilen yıldız oyuncu için teknik direktör Jose Mourinho, son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'ye Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, gelişimiyle hayran bırakmaya devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu...

Sarı-lacivertli ekibin orta sahasına çare olması beklenirken sağ bekin değişilmez ismi olan genç oyuncu, kariyerinde büyük sıçrama yaptı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu...

Birçok bölgede forma giyebilen ve oynadığı her bölgede adından söz ettiren 24 yaşındaki yıldız, Hollanda yerine de Türkiye'yi seçti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu...

A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymeyi tercih eden Ferdi, EURO 2024'te gözleri bir kez daha üzerine çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu...

Turnuva öncesi de gözde bir isim olan yıldız oyuncu, turnuvanın ardından dev kulüpler için 'kesin alın' talimatı verilen oyuncu oldu.

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