SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi! Fenerbahçe 50 milyon Euro istiyordu...

Giriş Tarihi: 11.07.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
19:17
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin gözbebeği 24 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti. Birçoklarına göre çeyrek finalde elenmiş olmamıza rağmen turnuvanın enleri arasında kendine yer bulacak olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımın da en çok kapısı çalınan ismi oldu. Birçok dünya devi tarafından takip edilen yıldız oyuncu için teknik direktör Jose Mourinho, son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...