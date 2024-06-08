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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu
Giriş Tarihi: 08.06.2024 20:30 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 20:32

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Dünyaca ünlü çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluk için yarışacak olan sarı-lacivertliler, transfer dönemini de oldukça hareketli geçirecek. Öte yandan Mourinho, bu akşam yaptığı açıklamalarda flaş itiraflarda bulunurken Galatasaray'a transfer olacak yıldız oyuncuyu da resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekipte bu görevi üstlenen 78. isim oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu

Portekizli çalıştırıcı Mourinho, Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olarak dikkati çekiyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu

Tecrübeli teknik adamın imzasından sonra Fenerbahçeli futbolcular da bu duruma sevinirken Mourinho'dan flaş açıklamalar geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu

Transferler, Ali Koç ve şampiyonluk hedeflerine dair konuşan Mourinho, Galatasaray'a transfer olması beklenen yıldız oyuncuyu da resmen açıkladı.

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