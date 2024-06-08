Giriş Tarihi: 08.06.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
20:32
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! Galatasaray’a transfer olacak yıldız ismi resmen duyurdu
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Dünyaca ünlü çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluk için yarışacak olan sarı-lacivertliler, transfer dönemini de oldukça hareketli geçirecek. Öte yandan Mourinho, bu akşam yaptığı açıklamalarda flaş itiraflarda bulunurken Galatasaray'a transfer olacak yıldız oyuncuyu da resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…