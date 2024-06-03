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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Jose Mourinho'dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! "Görüştüğüm ilk kişi..." diyerek açıkladı...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 15:35

Son dakika haberleri: Jose Mourinho'dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! "Görüştüğüm ilk kişi..." diyerek açıkladı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Portekizli hocayla 2 yıllığına anlaşmaya varan sarı-lacivertli takım şimdiden adını tüm dünyaya duyurdu. Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, buraya geliş süreci ve yaptığı görüşmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! Görüştüğüm ilk kişi... diyerek açıkladı...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor... Mourinho'nun açıklamalarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! Görüştüğüm ilk kişi... diyerek açıkladı...

Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"BENİMLE İLK GÖRÜŞEN İSİM MARIO BRANCO VE ALİ KOÇ"

"Dün buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben eskiden "Ben Mourinho" derdim, ama artık "Ben Fenerbahçe'yim" diyorum. Benimle iletişime geçen ilk kişi Mario Branco'ydu. Daha sonra Başkan Ali Koç'la görüştüm. 2 sene boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm."

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Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! Görüştüğüm ilk kişi... diyerek açıkladı...

"TRANSFERLER EVE İSİMLERE DEĞİL PROJEYE İNANAN BİRİSİYİM"

"Ben gerçekten transfer veya isim konuşmadım. Biz sadece isimler değil profiller üzerinde konuştuk. Projeye ve sisteme inanan birisiyim."

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! Görüştüğüm ilk kişi... diyerek açıkladı...

"AZİZ YILDIRIM İLE DE GÖRÜŞMEM OLDU"

"Benim herhangi bir kulüple anlaşam yoktu. Kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım ile de görüşmem oldu ancak buraya gelmek için kimseden izin almadım."

Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! Görüştüğüm ilk kişi... diyerek açıkladı...

"FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

"İki günde her şey üst düzey. Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim."

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