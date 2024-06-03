Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
15:35
Son dakika haberleri: Jose Mourinho'dan flaş Aziz Yıldırım sözleri! "Görüştüğüm ilk kişi..." diyerek açıkladı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Portekizli hocayla 2 yıllığına anlaşmaya varan sarı-lacivertli takım şimdiden adını tüm dünyaya duyurdu. Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, buraya geliş süreci ve yaptığı görüşmeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.