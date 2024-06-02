Giriş Tarihi: 02.06.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
21:09
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 99 puanla sezonu tamamladı. İsmail Kartal ile tarihindeki en yüksek puanı alan sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir giriş yapacak. Öte yandan Portekizli teknik direktörün sarı-lacivertlilerde kazanacağı maaş belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…