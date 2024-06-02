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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…
Giriş Tarihi: 02.06.2024 21:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 21:09

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 99 puanla sezonu tamamladı. İsmail Kartal ile tarihindeki en yüksek puanı alan sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir giriş yapacak. Öte yandan Portekizli teknik direktörün sarı-lacivertlilerde kazanacağı maaş belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…

Son dakika haberleri… Gelecek sezona Jose Mourinho ile başlayacak olan Fenerbahçe, yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi hedefliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…

Hafta sonu yapılacak başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmalarına hız verecek olan sarı-lacivertlilerde Mourinho çılgınlığı yaşanıyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…

Ülker Stadyumu'nda yapılan imza töreniyle birlikte Fenerbahçe'ye resmen imza atan Portekizli teknik direktör, törende flaş ifadeler kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…

"SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM"

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundan Jose Mourinho, şöyle konuştu:

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki maaşı belli oldu! 46 milyon Euro derken: İmzayı attıktan sonra…

"Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim."

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