Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
20:58
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona büyük umutlarla hazırlanıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak yıllardır devam eden hasreti sona erdirmenin peşinde. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu transfer etmesi beklenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…