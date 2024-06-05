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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…
Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 20:58

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona büyük umutlarla hazırlanıyor. İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak yıllardır devam eden hasreti sona erdirmenin peşinde. Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu transfer etmesi beklenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…

Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız sezonu 99 puan toplayarak tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 puan arkasında kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…

Tarihinin en yüksek puanını aldığı sezonda şampiyonluğu kaçıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezon için büyük oynuyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…

Hafta sonu yapılacak başkanlık seçimine de hazırlanan Kanarya, sezon sona erdikten hemen sonra takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…

Futbol tarihinin en büyük teknik direktörleri arasında başı çeken bir isim olan Mourinho, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye dünya yıldızları yağacak: İşte o liste…

Büyük umutlarla sarı-lacivertlilere imza atan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarlarını da bir hayli heyecanlandırdı.

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