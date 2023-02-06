Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 08:00

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'taki 7.4'lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...

Son dakika haberleri: Türkiye güne, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddeti 7.4 olarak ölçüldü. Devletin tüm imkanları depremin yaşandığı bölgeler için seferber edilirken, Süper Lig kulüpleri de yaşanan felakete kayıtsız kalmadı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...

Son dakika haberleri: Türkiye güne, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddeti 7.4 olarak ölçüldü. Devletin tüm imkanları depremin yaşandığı bölgeler için seferber edilirken, Süper Lig kulüpleri de yaşanan felakete kayıtsız kalmadı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük korku yaşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...

Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Adana, Mersin, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'da hissedilen depremin ardından birçok artçı deprem yaşandı.

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...

BAŞKAN ERDOĞAN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...

BAKAN SOYLU: TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa depremden etkilendi. 7.4 büyüklüğündeki deprem elbette büyük bir deprem. 3. seviye alarm verildi. Depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama ve kurtarma ekiplerimi bölgeye sevk ettik. Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde. Son gelen artçı 6.4 olarak yaşandı." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA