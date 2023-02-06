Son dakika haberleri: Kahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından spor dünyası tek yürek! Geçmiş olsun mesajları...

Son dakika haberleri: Türkiye güne, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin şiddeti 7.4 olarak ölçüldü. Devletin tüm imkanları depremin yaşandığı bölgeler için seferber edilirken, Süper Lig kulüpleri de yaşanan felakete kayıtsız kalmadı. İşte tüm detaylar...