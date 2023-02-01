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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Ali Şansalan ve VAR skandalı..."
Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 06:55

Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Ali Şansalan ve VAR skandalı..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Ligi'n 22. haftasında Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu maç, Cenk Tosun ve Ozdoev'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve Kartal'ın 5 maçlık serisi sona erdi. Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar geceye damga vururken, usta yazarlar Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşmayla ilgil çok çarpıcı analizler ve yorumlar yaptı. ? İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! Ali Şansalan ve VAR skandalı...

Süper Lig'de Beşiktaş dün deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Maçın gollerini Cenk Tosun ve Ozdoev kaydetti. Maçın ardından hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar çok sert bir şekilde eleştirildi. Beşiktaşlı oyuncular maçın son düdüğünden sonra hakemin yanına giderek tartışma içerisine girdiler. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri, Fatih Doğan, Ali Gültiken, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu çok maçla ve hakem ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! Ali Şansalan ve VAR skandalı...

FATİH DOĞAN: STOPER TAKVİYESİ ŞART

Geçen maç Dolmabahçe'de Alanyaspor galibiyetiyle taraftarın harladığı şampiyonluk ateşi, Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında rüzgâr yedi! Şenol Güneş'le yakalanan 5 maçlık seri galibiyet takıma ivme kazandırsa da her maç kazanılacak diye bir kural yok. Bazen çok iyi oynamayarak da kazanma bilmeniz gerekir.

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Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! Ali Şansalan ve VAR skandalı...

Dün siyah-beyazlı takım böyle bir maç yaşayabilirdi. Önce üst direği yoklayan, sonra golünü atarak takımını 1-0 üstünlüğe taşıyan kaptan Cenk Tosun'la bu fırsat yakalanmıştı. Hava çok soğuk, rüzgâr etkili, pas oyununu çok iyi oynayan rakip güçlüydü. Ancak Beşiktaş öne geçme fırsatını değerlendiremedi çünkü yine klasikleşen basit bir gol yedi.

Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! Ali Şansalan ve VAR skandalı...

"BEŞİKTAŞ'IN ORTA SAHASI YORGUN VE ÇOK ETKİSİZ GÖZÜKTÜ"

Siyah-beyazlı takım gol atma problemini büyük ölçüde çözse de kolay gol yeme sorununu çözemediği takdirde sıkıntı yaşayacak gözüküyor. Beşiktaş'ta Gedson, Tayfur, Cenk ve kalede Mert dışında kazanmak için çok fazla hırs koyan futbolcu olmadı. Özellikle ikinci yarıda abartılı yan ve geri pas durumu şaşırtıcı derecede dikkat çekti. Beşiktaş orta sahası yorgun ve çok etkisiz gözüktü. Orta sahada topun kontrolünü daha iyi yapan Fatih Karagümrük biraz daha becerikli olsa beraberlikle yetinmez, galibiyete ulaşabilirdi.

Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! Ali Şansalan ve VAR skandalı...

"GÖZLER JOSEF'İ ARADI"

Aboubakar, Dele Alli, Redmond ileride üretken değildi, Gözler orta sahada Josef'i ya da o ayarda etki yapacak bir orta saha aradı. 45'te Muleka, 70'te N'Koudou hamleleri de sonuç vermedi. Bu beraberlik Beşiktaş adına üst düzey stoper ve sol bek takviyesinin zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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