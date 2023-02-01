Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Ali Şansalan ve VAR skandalı..."

Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
06:55
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Ligi'n 22. haftasında Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu maç, Cenk Tosun ve Ozdoev'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve Kartal'ın 5 maçlık serisi sona erdi. Hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar geceye damga vururken, usta yazarlar Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşmayla ilgil çok çarpıcı analizler ve yorumlar yaptı. ? İşte son dakika haberinin detayları...