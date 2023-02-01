Son dakika haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçı sonrası olay sözler! "Ali Şansalan ve VAR skandalı..."

"GÖZLER JOSEF'İ ARADI"

Aboubakar, Dele Alli, Redmond ileride üretken değildi, Gözler orta sahada Josef'i ya da o ayarda etki yapacak bir orta saha aradı. 45'te Muleka, 70'te N'Koudou hamleleri de sonuç vermedi. Bu beraberlik Beşiktaş adına üst düzey stoper ve sol bek takviyesinin zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı.