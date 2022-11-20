Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
11:07
Son dakika haberleri: Katar'da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...
Son dakika haberleri: 4 yıllık hasret bitti... 2022 FIFA Dünya Kupası bugün Katar'da başlıyor. Futbolseverlerin bayramı, kıtaları bir araya getiren dev turnuva ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmayla start alıyor. Milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonda milyarlarca insan 29 gün boyunca gözünü ekrandan ayırmayacak ve turnuva tarihindeki birçok ilke şahitlik edecek. İşte tüm detaylar...