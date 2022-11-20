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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Katar'da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:07

Son dakika haberleri: Katar'da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...

Son dakika haberleri: 4 yıllık hasret bitti... 2022 FIFA Dünya Kupası bugün Katar'da başlıyor. Futbolseverlerin bayramı, kıtaları bir araya getiren dev turnuva ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmayla start alıyor. Milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonda milyarlarca insan 29 gün boyunca gözünü ekrandan ayırmayacak ve turnuva tarihindeki birçok ilke şahitlik edecek. İşte tüm detaylar...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Katar’da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...

Son dakika haberleri: 4 yıllık hasret bitti... 2022 FIFA Dünya Kupası bugün Katar'da başlıyor. Futbolseverlerin bayramı, kıtaları bir araya getiren dev turnuva ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'da oynanacak karşılaşmayla start alıyor. Milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonda milyarlarca insan 29 gün boyunca gözünü ekrandan ayırmayacak ve turnuva tarihindeki birçok ilke şahitlik edecek. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Katar’da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Tarihte ilk kez kış döneminde düzenlenecek olan organizasyon bugün ev sahibi Katar ile Ekvador arasında TSİ 19.00'daki karşılaşma ile perdesini açacak. 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasındaki turnuvada 32 ülke 8 grupta şampiyonluk için mücadele edecek.

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Son dakika haberleri: Katar’da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...

Katar, düzenleme hakkı kazandığı tarihten bu yana 12 yılda toplam 300 milyar dolar harcama yaparak turnuvayı 'en pahalı' statüsüne sokarken 1 milyonu aşması beklenen ziyaretçiler için tesislerini de sil baştan yaptı. Körfez ülkesinin 5.4 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen organizasyonu ekranları başında ise 4 milyar kişinin seyretmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri: Katar’da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...

FİNAL 18 ARALIK'TA OYNANACAK

Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Turnuvada son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek final 9- 10 Aralık'ta ve 13-14 Aralık'ta da yarı final karşılaşmaları oynanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Oynanacak 64 maç sonrasında dünyanın en büyüğü 18 Aralık'ta belli olacak.

Son dakika haberleri: Katar’da tarihi Dünya Kupası! 4 yıldır beklenen şölen başlıyor, Birçok ilk yaşanacak...

Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 13, Asya ve Afrika kıtasından 5'er, Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtasından 4'er ve Okyanusya kıtasından 1 ülke mücadele edecek.

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