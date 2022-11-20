Katar, düzenleme hakkı kazandığı tarihten bu yana 12 yılda toplam 300 milyar dolar harcama yaparak turnuvayı 'en pahalı' statüsüne sokarken 1 milyonu aşması beklenen ziyaretçiler için tesislerini de sil baştan yaptı. Körfez ülkesinin 5.4 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen organizasyonu ekranları başında ise 4 milyar kişinin seyretmesi bekleniyor.