Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! "Oyuncular Florya'nın yolunu bulamaz"

İkinci yarı Galatasaray baskı kurarmış gibi görünse de aslında sadece sağ taraftan Sacha Boey ve Barış Alper ile bir şeyler yapmaya çalıştılar, zaten son dakikalardaki gol de böyle geldi. Galatasaray'ın sol tarafı yok. Kazımcan için konuşmak çok erken ama G.Saray'ın sol beki çok daha fazla şeyler sergilemesi lazım.