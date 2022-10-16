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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! "Oyuncular Florya'nın yolunu bulamaz"
Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 09:28

Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! "Oyuncular Florya'nın yolunu bulamaz"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'inde Galatasaray zorlu Kayserispor deplasmanına sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın dün ortaya koyduğu futbol eleştirilere sebep olurken SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular hakkında eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! Oyuncular Florya’nın yolunu bulamaz

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu maçta etkili bir oyun ortaya koyan Kayserispor, güçlü rakibi Galatasaray'ı Gavranovic ve Onur Bulut'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın tek golü ise Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! Oyuncular Florya’nın yolunu bulamaz

Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray'ın da 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Kayserispor ise 10. maçta 5. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya yükseltti. Galatasaray ise 17. puanda kaldı. Geçen haftayı BAY geçen dinlenme şansı bulan Galatasaray'ın dünkü etkisiz oyunu eleştirilere sebep oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, maçta görev VAR hakemlerine sitem etti.

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Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! Oyuncular Florya’nın yolunu bulamaz

Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Erman Toroğlu, ve Levent Tüzemen, Galatasaray ve Okan Buruk'u çarpıcı sözlerle eleştirdi. İşte o sözler...

AHMET ÇAKAR: MAÇTA İKİ KRİTİK KARAR DA DOĞRU

Çanlar Galatasaray için çalıyor. Böylesine kaliteli oyuncuları transfer et ama futbol adına hiçbir şey ortaya koyama. Kabul edilemez… Bir ilk 45 dakika vardı ki Galatasaray sahada yoktu. Çıkarken top kaybetti, orta sahada bir tane top kazanamadı, takım boyunu küçültemediler ve tabii art arda da iki gol yediler. Düşünebiliyor musunuz, Kayserispor'un sağ beki Onur, Galatasaray'ın ceza alanı hemen dışında Torreira'nın müdahale edemediği topu bomboş şutluyor.

Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! Oyuncular Florya’nın yolunu bulamaz

"İLK SORUM OKAN BURUK'A: BU TAKIM NİYE 3 GÜN İZİN YAPTI?"

Yunus sahada yok, Mertens yok, adamını kovalamıyor. İcardi rakip stoperin kucağında kaybolmuş. İlk sorum Okan Buruk'a… Bu takım niye 3 gün izin yaptı? Takımın fizik gücü yok, neredeyse tüm ikili mücadeleleri Kayserisporlular kazandı. Üstelik ahenk de yok.

Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! Oyuncular Florya’nın yolunu bulamaz

İkinci yarı Galatasaray baskı kurarmış gibi görünse de aslında sadece sağ taraftan Sacha Boey ve Barış Alper ile bir şeyler yapmaya çalıştılar, zaten son dakikalardaki gol de böyle geldi. Galatasaray'ın sol tarafı yok. Kazımcan için konuşmak çok erken ama G.Saray'ın sol beki çok daha fazla şeyler sergilemesi lazım.

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