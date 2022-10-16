Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2022
09:28
Son dakika haberleri: Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! "Oyuncular Florya'nın yolunu bulamaz"
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'inde Galatasaray zorlu Kayserispor deplasmanına sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın dün ortaya koyduğu futbol eleştirilere sebep olurken SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular hakkında eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...